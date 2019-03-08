Otomobilini Bıraktı, Seçim Çalışmasına Halk Otobüsü ile Gitti

Kaynak: İHA

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kavaklık Mahallesi'nde düzenlenen seçim programına şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile gitti. İlk defa bir başkan adayı halk otobüsünde gören yolcular şaşkınlık yaşarken, kendisini tebrik etti.AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Belediye Meclis Üyesi Adayları Atalay Göktepe ve Kürşat Yağız ile partisinin Kavaklık Mahallesi'nde düzenlediği seçim programına otomobiliyle gitmek yerine halk otobüsüyle gitmeyi tercih etti. Kartını okutup halk otobüsüne binen Şahin bir süre kalkış saatini bekledi. Kepez Mahallesi'ne giden halk otobüsünde Şahin yolculuk boyunca öğrenciler, kadınlar ve işten çıkıp evine gitmeye çalışan vatandaşlarla sohbet etti, şikayetlerini dinledi. Kendisine yer gösterilmesine rağmen oturmayarak ayakta yolculuk yapan Şahin'e vatandaşlarda sıcak ilgi gösterdi. İlk defa bir belediye başkan adayını halk otobüsünde gören vatandaşlar ise "İlk defa bir halk otobüsünde belediye başkan adayı ile karşılaşıyoruz. Bizlerin yaşadığı sorunları buraya gelerek dinliyorsunuz, bizimle sohbet ediyorsunuz. Sizi gerçekten tebrik ediyoruz" dedi.Kendisiyle yolculuk sırasında sohbet eden ve sıcak ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Şahin ise şunları söyledi; "Kavaklık Mahallesi'nde bir seçim programımız vardı. Oraya halk otobüsüyle gidelim istedik. Yolculuk sırasında hem sohbet ettik, hem de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini dinledim. Ben belediye başkanı olduğum zaman da hep halkın içerisinde olacağım. Ben makama kapanıp, sürekli toplantılar yapıp halktan kopuk bir başkan olmayacağım. Belediye başkanı olduğumda da beni bir gün Kepez otobüsünde, bir sabah Kıyıcak otobüsünde, bir sabah işçi servisinde, takside, pazarda, çarşıda kısacası her yerde göreceksiniz. Böylelikle herkesin derdini, sıkıntısını bizzat göreceğim. Sürekli makam odasında oturan, her yere makam aracıyla giden bir belediye başkanı olmayacağım."Başkan Şahin yolculuk sonrası Kavaklık Mahallesi Tahta Köprü durağında meclis üyesi adayları ile birlikte otobüsten inip seçim programı düzenlenen yere geçti. - ZONGULDAK