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Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktıANKARA'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi.

08.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:02
Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı
ANKARA'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. sürücüsüs Harun A., otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı.
Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesindeki Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.
Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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