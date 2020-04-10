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Otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı

Hindistan'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.

10.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:21
Hindistan 'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.
Hindistan'ın güneyinde otomobiline korona virüs görünümü veren bir adam her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Hindistanlı adam, korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için bu yöntemi denediğini açıkladı. Hindistan'da kaskıyla devriye yapan polisten esinlendiğini belirten adam sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan'da 'evde kal' çağrısı yaptı.
(Abid Mazhar/İHA) Otomobilini korona virüse çevirdi, ’evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Güncel
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