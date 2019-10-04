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Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı

Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptıKONYA'da, arıza yapan otomobilini tamir etmeye çalışan Hasan Yorulmaz (30), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.

04.10.2019 23:14
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
KONYA'da, arıza yapan otomobilini tamir etmeye çalışan Hasan Yorulmaz (30), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Yorulmaz yönetimindeki 42 BAK 61 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Otomobilini tamir etmek için kenara çekip, araçtan çıkan Yorulmaz'a, aynı yöne giden Celal Yılmaz'ın kullandığı 51 KF 032 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Yorulmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yorulmaz, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Yılmaz ise gözaltına alındı.
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı

Aksaray, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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