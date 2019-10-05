Haberler » Güncel » Haber

Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı

KONYA'da, arıza yapan otomobilini tamir etmeye çalışan Hasan Yorulmaz (30), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.

05.10.2019 00:02Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı
KONYA'da, arıza yapan otomobilini tamir etmeye çalışan Hasan Yorulmaz (30), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Yorulmaz yönetimindeki 42 BAK 61 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Otomobilini tamir etmek için kenara çekip, araçtan çıkan Yorulmaz'a, aynı yöne giden Celal Yılmaz'ın kullandığı 51 KF 032 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Yorulmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yorulmaz, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Yılmaz ise gözaltına alındı.



Aksaray, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:11 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
03:06 Balıkesir edremit'te şiddetli yağış yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:56 Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:52 Tekirdağ'daki sağanak
02:51 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor -2
02:51 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
02:50 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1