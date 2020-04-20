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Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı

İstanbul'da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı.

20.04.2020 00:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:58
İstanbul 'da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde 34 F 0551 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan baba Mustafa A'yı gözaltına aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 180 lira idari para cezası kesilen şüphelinin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem gören Mustafa A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Polis kamerası kayıtlarında, şüphelinin otomobili arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdirmesi ve gözaltına alınarak emniyete getirilmesi görülüyor. Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, İstanbul, Güncel
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