07.06.2019 15:50
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Otomobilinin önüne aniden çıkan ayı ve yavrularını böyle kovaladı

Otomobilinin önüne aniden çıkan ayı ve yavrularını böyle kovaladıBARTIN - Bartın'da aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Otomobilinin önüne aniden çıkan ayı ve yavrularını böyle kovaladı
BARTIN - Bartın'da aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.
Bartın'ın Epçiler köyünde orman yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne bir anda ayı ve 2 yavrusu çıktı. Aracın önünde koşan ayı ve yavruları hızla koşarken bir anda durdu. Anne ayı araca saldırdı ve kısa süreli panik yaşandı. Ayı daha sonra iki yavrusu ile birlikte karanlıkta ormanın içinde gözden kayboldu. Tüm bu yaşananları ise araçta bulunanlar cep telefonu ile kaydetti. Otomobilinin önüne aniden çıkan ayı ve yavrularını böyle kovaladı
Kaynak: İHA
Bartın, Genel