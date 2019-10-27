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Otomobilinin önünü kesip, taşladılar

Otomobilinin önünü kesip, taşladılarGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki otomobilinin önünü kesip, taş yağmuruna tutan şahıslar kayıplara karıştı.

27.10.2019 01:45
Otomobilinin önünü kesip, taşladılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki otomobilinin önünü kesip, taş yağmuruna tutan şahıslar kayıplara karıştı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 5 kişi İlhami Bal idaresindeki 41 HA 848 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen sebeple önünü kesti. Sürücüyle tartışmaya başlayan şüpheliler, Bal'ın otomobilini taş yağmuruna tuttu. Otomobilin camlarını kıran şüpheliler, mahallelinin araya girmesiyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın etkisiyle şoka giren İlhami Bal, sabah işe giderken otomobilinin önünün kesildiğini ve ne olduğunu anlamadan aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyledi.
Otomobilinin önünü kesip, taşladılar

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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