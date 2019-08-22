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Otomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladı

AKSARAY'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Habibe Yağlı (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

22.08.2019 12:20 Otomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladı
AKSARAY'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Habibe Yağlı (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası şok yaşayan sürücü Burak Özcan, başını polis aracına dayayıp, gözyaşı döktü.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Oturduğu binanın karşı tarafındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Yağlı'ya, Burak Özcan yönetimindeki 68 KC 322 plakalı otomobil çarptı. Yağlı, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yağlı'yı ambulansla Aksaray Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Habibe Yağlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası şok yaşayan Burak Özcan, başını polis aracına dayayıp, gözyaşı döktü. Polis ekipleri, Özcan'ı gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Burak Özcan, Aksaray, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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