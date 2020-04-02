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Otomobiliyle daldığı dükkanda kurtarılmayı bekledi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı.

02.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:06
Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray İlçesinden Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesine doğru seyreden T.İ. hakimiyetindeki 17 TC 528 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki dükkana girdi.
Sürücü araçta sıkıştı
Aracın dükkana girmesiyle trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar kısa sürede itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Aracın dükkana girmesiyle meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araçta yanık kokusuna karşılık adete zamanla yarışarak sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması için büyük çaba gösterdi.
O anlar kameraya yansıdı
İtfaiye ekiplerinin çalışması saniye saniye kameralar tarafından da görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahaleleri ve çalışmaları sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri de kaza alanında güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazayla ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri başlattı.
(Fatih Kıray/İHA) Otomobiliyle daldığı dükkanda kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, İtfaiye, Saray, Güncel

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Otomobiliyle daldığı dükkanda kurtarılmayı bekledi
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