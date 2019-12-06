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Otomobiliyle dereye uçan muhtar öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, köprüden bariyerleri aşan Sarıçam Mahalle muhtarı Osman Kabaklıoğlu (53), 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu.

06.12.2019 02:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 02:25Otomobiliyle dereye uçan muhtar öldü

MANİSA'nın ilçesinde, köprüden bariyerleri aşan Mahalle muhtarı Osman Kabaklıoğlu (53), 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Muhtar Kabaklıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi Sarma Deresi üzerinde meydana geldi. Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu yönetimindeki 45 UA 0148 plakalı otomobil, köprü üzerindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten Sarma Deresi'ne uçtu. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki evli ve iki çocuk babası Kabaklıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu'nun cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cesedi, Merkrez Efendi Devlet Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yunusemre, Sarıçam, Güncel

Kaynak: DHA

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