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Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, aracının içerisinden sokak köpeklerine ateş açtı. Bir köpeği öldüren şahıs, sesten korkup havlayan iki köpeği ise yaralayarak olay yerinden kaçtı.

07.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:03

Bursa 'da otomobilinin içerisinden tüfekle köpeklere ateş açan şahıs, bir köpeğin ölümüne iki köpeğin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyor.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 6 AGF 659 plakalı otomobilden kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.

''BU CANI SEN Mİ VERDİN DE ALIYORSUN?''

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı." dedi.

Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Güncel

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Bursa'da aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
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