Haberler » Güncel » Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı annesi öldü - Haber

Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı annesi öldü

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, Emre Akıncı (34), otomobiliyle geri manevra yaparken, o sırada arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı'ya (70) çarptı.

14.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:16Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı annesi öldü

MALATYA'nın ilçesinde, Emre Akıncı (34), otomobiliyle geri manevra yaparken, o sırada arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı'ya (70) çarptı. Zeynep Akıncı yaşamını yitirirken, jandarma Emre Akıncı'yı gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tarlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Akıncı, evinin önün park etmeye çalıştığı otomobille geri manevra yaparken, o sırada aracın arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı'yı fark etmeyerek çarptı. Emre Akıncı, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zeynep Akıncı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akıncı Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. ?Annesinin ölümüne neden olan Emre Akıncı, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Zeynep Akıncı, Jandarma, Arguvan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:12  "Mardin 2. OSB Elektrik Altyapısının Kurulması Projesi"nin sözleşmesi imzalandı
18:12  TMO Genel Müdürü Güldal'dan Malatya Ticaret Borsasına ziyaret
18:10  Günün Özeti
18:05  DTSO ve Üniversiteden uluslararası proje
18:10  Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 (Maç sonucu)
14.01.2020 18:14:52