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Otomobiliyle göle düşen kişinin cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobiliyle gölete düşen sürücünün cesedi bulundu.

23.04.2020 03:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:47
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobiliyle gölete düşen sürücünün cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yüksel Baykan'ın (31) kullandığı 09 ACP 986 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İsabeyli Göleti'ne düştü.
Araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla önce araçtan, sonra da yüzerek göletten çıkan Mustafa Ateş (27), kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp olarak aranan sürücü Baykan'ın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Ekibi bölgeye geldi.
Gölde arama yapan ekipler, Baykan'ın cesedini buldu.
Baykan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobiliyle göle düşen kişinin cesedi bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Nazilli, Baykan, Aydın, Güncel , Haber
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