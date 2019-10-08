Haberler » Güncel » Otomobiliyle köpeği ezdi geçti

Otomobiliyle köpeği ezdi geçti

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi.

08.10.2019 12:40
Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.
Sürücünün yerde uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpek yerde yattığı sırada üzerinden araç geçiyor, aracın altından çıkan köpek can havliyle kaçıyor.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
Otomobiliyle köpeği ezdi geçti

Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:51 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama
18:50 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
18:50 Başkan Arı görev süresini değerlendirdi
18:50 Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu balkanların barışıdır"
18:48 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
18:48 Adana'da otomobil sulama kanalına düştü