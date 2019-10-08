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Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Ümraniye'de otomobiliyle seyir halinde giden sürücü yolda uyuyan köpeğin üstünden geçti. Göz göre göre köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

08.10.2019 12:19

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEK KURTARILAMADI

Geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

İşte köpeğin ezildiği anlar;

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(12)
SEYFİ CEREN:Tabi ceza veren yok,öldür,yarala,sakat bırak,eziyet çektir hayvan hakları yasası bir türlü çıkamadı,bu kadar zormu bu yasayı çıkarmak köprüler,hastaneler metrolar daha çabuk bitiyor bu yasalardan,ver bakiyim ezen kişiye 6ay hapis bak bidaha yapabilirmi tabi para cezasina çevrilmeyecek yatari 6ay olacak en az.
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SKRKRC:bunun gibi kaç hayvanı ezmiştir bu şekilde, hastalık haline gelmiş bunlarda doymuyorlar, acı çektirmeye öldürmeye doymuyorlar. . savunmasız hayvanları öldürerek kendilerini çok güçlü sanyorlar ve bu böyle de devam edecek. Ya-Rab ne olur yaşattıkları acıların aynısını çekerek can versinler yalvarıyorum sana :(
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HAYVANLARI SEVEN Y:Canım hayvan sever kardeşim Hayvanlara açıma ve vicdan duygusundan yoksul insanlar işde. . ve şimdi bu insan hayvanı ezdi arkasına bile bakmadan sürdü gitti ve rahat uyudu. . çünkü ALLAHDAN. korkusu yokki . olsaydı belki görmedi olabilir ama fark ettiğinde durup hayvanı veterinere götürebilirdi yaşaması için. sizin yazdığınız gibi belki bu insan kaç hayvan ezmiştir . ALLAH merhamet versin . . . .
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BOS YAPMA:PLAKAYI VER ADRESİ VER BOŞ HABER YAPMA İSMİ PAYLAŞ
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HAYVANLARI SEVEN Y:Dilerim ALLAH sizi hiç affetmesin böyle acımasız bir insan olduğunuz için. .
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DOBRA:can yakanın canı olmaz bulur belasını bir zaman sonra!
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YORUMS:Allah belasını versin, yaptığı kötülüğün daha fazlasını yaşasın inşallah.
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EVO20:İnşallah bu caniyide biri ezip bırakıp gider! Lan bi kaldır veterinere götür bi bak belki yaşıyor ayıp ya!
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YAŞASIN HAYVANLAR:bunlar insan olamaz
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İNSANLIK ÖLMÜŞ:Sorsan; adamdır adam!!!
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