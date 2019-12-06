Haberler » 3. Sayfa » Otomobiliyle köprüden uçan muhtar hayatını kaybetti - Haberler

Otomobiliyle köprüden uçan muhtar hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.

06.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:19Otomobiliyle köprüden uçan muhtar hayatını kaybetti

'nın ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.


Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yolu üzerinde bulunan Sarma Deresi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu idaresindeki 45 UA 0148 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprünün yanından Sarma deresine uçtu. Otomobilin kurumuş haldeki yaklaşık 10 metrelik dereye düştüğünü gören vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede Muhtar Kabaklıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu'nun cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.


Öte yandan Muhtar Kabaklıoğlu'nun kaza yaptığını öğrenen mahalleliler olay yerine akın etti. Jandarma ekipleri köprü üzerindeki vatandaşları uzaklaştırarak yol güvenliğini sağlamaya çalıştı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA


Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:31 Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla... - Haberler
01:16 Önünde ayağa kalkmayan gence ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti - Haberler
01:14 Otomobiliyle köprüden uçan muhtar hayatını kaybetti - Haberler
01:02 Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı - Haberler
00:49 Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
00:15 Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu - Haberler
00:13 Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı - Haberler
00:13 Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi - Haberler
22:40 Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi - Haberler
6.12.2019 01:42:14