Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobiliyle pastaneye girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Muammer A., önce park halindeki otomobile çarptı ardından pastaneye girdi.

13.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:41
Otomobiliyle pastaneye girdi
Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Muammer A., önce park halindeki otomobile çarptı ardından pastaneye girdi.

Edinilen bilgiye göre; Bayramiç ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerde 17 TC 396 plakalı otomobiliyle Ezine istikametine doğru seyreden Muammer A. İsimli sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak yol kenarında park halinde bulunan 17 TG 254 plakalı otomobile çarpan sürücü, ardından az ilerideki pastaneye girdi. Sürücü kazanın ardından otomobille olay yerinden kaçarken, düşen plaka pastanede kaldı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Düşen plaka üzerinden inceleme yapan ekipler, Muammer A.'yı sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, pastanedeki maddi hasarın 50 bin TL civarında olduğu bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kıbrıs Caddesi, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobiliyle pastaneye girdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:35: Aydemir: 'Erzurum için çok anlamlı oldu' - Haberler 13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi