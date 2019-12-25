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Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobiliyle orta refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı.

25.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:09 Otomobiliyle refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı
'ın ilçesinde otomobiliyle orta refüje çarpan 73 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Hayrabolu Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden Hüseyin Y. (73) yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cana bir şey gelmesin

O sırada yoldan geçen Kadir Gezek isimli bir vatandaş, "Kaza yapan aracı görünce korktum. Umarım şoför abimizde bir şey yoktur. Mala gelen gelsin ama cana bir şey gelmesin" diyerek tesellide bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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