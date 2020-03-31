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Otomobiliyle seyahat eden 76 yaşındaki adamdan ilginç savunma

İstanbul'da denetim sırasında eşiyle beraber yolculuk yapan bir sürücüyü durduran polis, karı kocanın 65 yaş üstünde olduğunu anlayınca ceza kesti.

31.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:21
İstanbul 'da denetim sırasında eşiyle beraber yolculuk yapan bir sürücüyü durduran polis, karı kocanın 65 yaş üstünde olduğunu anlayınca ceza kesti. Cezaya karşı kendisini ilginç bir şekilde savunan 76 yaşındaki adam, "Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum" dedi. Öte yandan korona virüs denetimi nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında polis tarafından yapılan denetimler bugün de devam ediyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Tuzla mevki'i Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Polis , denetimler sırasında durdurduğu bir sürücünün yaşının 76, yanındaki eşinin yaşının ise 71 olduğunu tespit etti. İzin belgeleri bulunmayan ve yolculuk yapan 65 yaş üstü karı kocaya Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi. Balıkesir'deki evlerine gittiklerini ifade eden yaşlı adam, "Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum. Oğlumdaydım şimdi evime gidiyorum" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.
Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.
(Halit Arslan/İHA)
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Otomobiliyle seyahat eden 76 yaşındaki adamdan ilginç savunma

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Tuzla, Polis, Güncel

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Otomobiliyle seyahat eden 76 yaşındaki adamdan ilginç savunma
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