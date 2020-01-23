Otomobiliyle tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa
'nın Kestel
ilçesinde, seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Bursa-Ankara kara yolunda Bursa istikametinde seyreden Mustafa Eryılmaz (25) idaresindeki 26 AAH 267 plakalı otomobil, Turanköy Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin A'nın (40) kullandığı tıra arkadan çarptı.
Vatandaşların haber
vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eryılmaz'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.