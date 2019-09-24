Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kameradaİSTANBUL - Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu.

24.09.2019 11:00
Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada
İSTANBUL - Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki evlerin bahçesine uçarak burada yaşayan bir köpeğin telef olmasına sebep oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sıkıştığı otomobilden kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar'daki Küçük Namazgah Caddesi'nin yakınlarındaki bir sokakta otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Lütfiye U.direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu. Bahçe adeta savaş alanına dönerken bahçede yaşayan bir köpek aracın çarpmasıyla telef oldu. Yaralı sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için motorlu testere ile aracın parçalarını keserken vatandaşlar da aracın devrilmemesi için yardım ediyor.
Otomobiliyle uçtuğu bahçeyi savaş alanına çeviren kadın sürücünün kurtarılma anı kamerada

Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:31 Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı
12:30 Aspiratör yangın çıkardı
12:29 Komşuları evinde bıçaklanarak öldürülen engelli kadın için gözyaşı döktü
12:29 Osmaniye cezaevinde mahkum, bardakla 3 gardiyanı yaraladı
12:28 Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı
12:27 Bebeği ölen Türk aileden hastaneye ihmalkarlık suçlaması
12:27 Çorlu polisi eroin ele geçirdi