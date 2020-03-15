Otomobille 50 metreden uçtular: 2 yaralı
Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu.
15.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:23
Zonguldak 'ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, D010 karayolu Zonguldak-Ereğli istikameti 29. kilometrede meydana geldi. Ereğli istikametinden Zonguldak'a seyir halindeki Erol T. idaresindeki 67 TY 808 plakalı otomobil, havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Erol T. ve yolcu olarak bulunan Hatice T.'ye olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarda ilk müdahale yapılmasının ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre kaza, D010 karayolu Zonguldak-Ereğli istikameti 29. kilometrede meydana geldi. Ereğli istikametinden Zonguldak'a seyir halindeki Erol T. idaresindeki 67 TY 808 plakalı otomobil, havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Erol T. ve yolcu olarak bulunan Hatice T.'ye olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Jandarma, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarda ilk müdahale yapılmasının ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi