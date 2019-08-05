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Otomobille arazöz çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille arazözün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

05.08.2019 14:41
Otomobille arazöz çarpıştı: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille arazözün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 34 ZK 4878 plakalı otomobil ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sefer A'nın kullandığı 22 FA 275 arazöz Kumbağ Caddesinde çarpıştı.
Çarpışma sonucu savrulan otomobil sürücü ile araçta bulunan Sadiye K. yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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