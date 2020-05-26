Otomobille askeri tugaya girdi 1 yaralı

Otomobille askeri tugaya girdi 1 yaralıAYDIN'ın Söke ilçesinde Halil Efe Güzelses (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sürücü yoldan çıkarak askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi.

26.05.2020 01:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:07
Otomobille askeri tugaya girdi 1 yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde Halil Efe Güzelses (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sürücü yoldan çıkarak askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın'dan Didim yönüne gitmekte olan Halil Efe Güzelses idaresindeki 34 EV 5721 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi medeniyle yoldan çıkarak 11. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Güzelses, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobille askeri tugaya girdi 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halil Efe, Aydın, Söke, Güncel, Haber

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