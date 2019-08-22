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Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobilde çalıntı büyükbaş hayvanlar yakalandı.

22.08.2019 14:07
Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı
Kahramanmaraş'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobilde çalıntı büyükbaş hayvanlar yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında, O.K. (28) ve U.S. (36) idaresindeki iki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüleri, kovalama sonucunda yakalandı.
Otomobilleri inceleyen ekipler, araçların arka koltuklarının söküldüğünü ve her birinin içerisinde birer büyükbaş hayvan olduğunu belirledi.
Ekiplerce yapılan araştırmada, hayvanların Çevrepınar Mahallesi meralık alanından çalındığı ve N.K'ye ait olduğu tespit edildi.
Araç sürücüleri gözaltına alınırken hayvanlar da sahibine teslim edildi.
Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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