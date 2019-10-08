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Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi

Adana'da otomobille çarpışan kamyonetin bir pastanenin bahçesine girerek durabildiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

08.10.2019 21:12Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi
Adana'da otomobille çarpışan kamyonetin bir pastanenin bahçesine girerek durabildiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Murat Aslan idaresindeki 01 BOF 17 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Rabia Tekin idaresindeki 01 VY 791 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, bulvardaki bir pastanenin bahçe bölümüne girerek durabildi.
Kazada, sürücü Tekin ile otomobildeki Refika Tekin ve Nebile Tuzlu yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Tekin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Murat Aslan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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