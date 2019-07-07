07.07.2019 16:33
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Otomobille çarpışan kasksız motosikletli öldü

Otomobille çarpışan kasksız motosikletli öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Haliloğlu (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Haliloğlu (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alınırken, Haliloğlu'nun kaskının takılı olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. T.Ö.'nün kullandığı 48 TT 781 plakalı otomobil, Tuncay Haliloğlu yönetimindeki 20 SC 714 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kasksız olduğu belirlenen sürücü Haliloğlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Haliloğlu'nu ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tuncay Haliloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsü T.Ö.'yü gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anının yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu. T.Ö.'nün, otomobilini satmak için oto pazarına giderken, kaza yaptığı öğrenildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
Merkezefendi, Denizli, Güncel

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