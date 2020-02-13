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Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu

Çorum'da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu.

13.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:38Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu
'da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu. Kazada traktörde sıkışan sürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim E. yönetimindeki 19 AP 078 plakalı traktör, Çorum-Mecitözü karayolu 25. kilometresinde bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole uçtu. Kömür torbaları etrafa saçılırken, sürücü ise kabinde sıkıştı. Traktör kabininde sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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