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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

13.01.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:05
'in ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dilek H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil, Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet'e Anafartalar Mahallesi, Saraçoğlu Caddesi yolu üzerinde çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün ifadesini aldı.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Motosiklet, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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