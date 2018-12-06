HATAY (İHA) – Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi
İnönü Caddesi üzerinde çukurdan kaçan otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Yeşilköy Mahallesi,Dörtyol,Hatay
06 Aralık 2018 Perşembe 22:10