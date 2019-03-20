Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Düzce
'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Berkcan Yaman idaresindeki 81 AAH 662 plakalı motosiklet, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun Düzce istikameti Kervan mevkisinde, önünde seyreden Abdülmelih Gültekin yönetimindeki 81 FC 119 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yaman, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Yaman'ın bekçi olduğu ve görev yerine gittiği öğrenildi.
Düzce, Güncel
Kaynak: AA