Haberler » Güncel » Otomobille çarpışan motosikletli öldü - Haber

Otomobille çarpışan motosikletli öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nadir Aslan (45), yaşamını yitirdi.

09.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:03Otomobille çarpışan motosikletli öldü

MANİSA'nın ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nadir Aslan (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Killik Mahallesi yolunda meydana geldi. Alaşehir yönüne giden Ramazan K. yönetimindeki 09 S 2002 plakalı otomobil, Nadir Aslan'ın kullandığı 45 KA 4389 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Aslan, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nadir Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ramazan K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Nadir Aslan, Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:43 DHA YURT BÜLTENİ - 19
22:42 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:37 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:45:08