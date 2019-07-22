Haberler» Güncel» Haber

Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.

22.07.2019 12:43 Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı
Adana'da otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.
Cevat Eren idaresindeki 01 SM 978 plakalı otomobil merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu'nda motorize trafik ekibinde yer alan Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Sezerbaş'ın yardımına meslektaşları koştu. Polisler, ambulans beklendiği sırada Sezerbaş'ın elini tutup, bir dosyayı yelpaze gibi sallayarak serinletmeye çalıştı.
Yaralı polis memuru daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kozan Yolu, Polis, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:54   Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü
12:54   Giresun'da, "Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu" kurulacak
12:53   Çekyalı genç motosikletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı
12:53   "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
12:53   Vali Akbıyık Çankırılı öğrencileri kabul etti
12:52   Polis kaçan Afganları havaya ateş ederek durdurdu
12:52   POLİS KAÇAN AFGANLARI HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDU