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Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.

22.07.2019 13:57
Adana'da otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.
Cevat Eren idaresindeki 01 SM 978 plakalı otomobil merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu'nda motorize trafik ekibinde yer alan Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Sezerbaş'ın yardımına meslektaşları koştu. Polisler, ambulans beklendiği sırada Sezerbaş'ın elini tutup, bir dosyayı yelpaze gibi sallayarak serinletmeye çalıştı.
Yaralı polis memuru daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobille çarpışan motosikletli polis yaralandı
Kaynak: AA
Kozan Yolu, Polis, Adana, Güncel

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