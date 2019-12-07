Haberler » 3. Sayfa » Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Haberler

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

07.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:43Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
'ın ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden Dilara T. yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir S. idaresindeki 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. O sırada sesi duyup yardıma koştuğunu ifade eden bir genç, "Kazana kömür atmaya girerken, dışarıdan bir gümbürdeme sesi geldi. Meğerse kaza olmuş, hemen yaralının yardımına koştum. Çok şükür can kaybı yok" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:44 Fransa'da Sarı Yelekliler'den emeklilik reformu gösterilerine destek: Grevler ne kadar sürecek? - Haberler
17:43 Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı - Haberler
17:42 Devrilen traktörün altında can verdi - Haberler
17:38 Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Haberler
17:37 Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
17:02 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu - Haberler
16:35 Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı - Haberler
16:30 Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
7.12.2019 17:53:22