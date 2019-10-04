Haberler » Güncel » Haber

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

04.10.2019 19:55Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan  yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Baran Altun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:06 Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı
01:58 Tekirdağ'daki sağanak
01:56 Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu sahada
01:50 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:45 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı