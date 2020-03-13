Otomobille çarpışan motosikletteki anne ve baba öldü, iki çocuk yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybederken, iki çocukları ağır yaralandı.
13.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:24
Manisa 'nın Kula ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybederken, iki çocukları ağır yaralandı.
A.G.D. (45) yönetimindeki otomobil, Kula-Salihli kara yolu Kavacık Mahallesi Kavşağı'nda, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Ağırbaş, kaza yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan eşi Nezire Nazlı (25), çocukları Huriye Nisa (3) ve Ramazan Ağırbaş (5) 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nezire Nazlı Ağırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çocukların durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
A.G.D. (45) yönetimindeki otomobil, Kula-Salihli kara yolu Kavacık Mahallesi Kavşağı'nda, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Ağırbaş, kaza yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan eşi Nezire Nazlı (25), çocukları Huriye Nisa (3) ve Ramazan Ağırbaş (5) 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nezire Nazlı Ağırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çocukların durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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