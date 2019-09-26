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Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ortadan ikiye bölünürken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

26.09.2019 10:10Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
Çorum'un Kargı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ortadan ikiye bölünürken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Kargı-Sinop yolu üzerinde bulunan Halıköy Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Kargı yönüne doğru seyir halinde bulunan 19 AAB 166 plakalı A.U. yönetimindeki otomobil, yine aynı yöne doğru seyir halinde bulunan İ.G. yönetimindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün ön kısmı parçalanarak ikiye bölündü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Traktör ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar çift yönlü olarak trafiğe açıldı. - ÇORUM

Çorum, Kargı, Güncel

Kaynak: İHA

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