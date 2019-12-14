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Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

14.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:07Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Orun (27) yönetimindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer (48) yönetimindeki 45 TN 336 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü ve yanındaki oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Turgutlu, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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