Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı

KONYA'da Açık Cezaevi'nden firar eden ve 17 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ekrem Özgün (24), Kayseri'de yakalandı. Yakalama çalışması sırasında otomobiliyle 2 polise çarpıp yaraladığı belirtilen Özgün'ün, işlediği suçlar nedeniyle 11 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Cezaevi'nden firar eden ve 'kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak, tehdit ve hakaret' gibi 17 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ekrem Özgün'ün bulunması için çalışma başlattı. Polis, Özgün'ün, 2 Kasım günü Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde olduğunu tespit etti.

POLİSLERE ÇARPIP KAÇTI

Ekrem Özgün, kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere otomobiliyle çarpan Özgün, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan 2 polis, hastaneye kaldırıldı, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KAYSERİ'DE YAKALANDI

Polis, Özgün'ün otomobille Kayseri'ye kaçtığını belirledi. Ardından da Kayseri polisiyle birlikte dün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Polisi görüp yine kaçmaya çalışan Özgün, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Konya'ya getirilen Özgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgün, hakkında işlediği suçlardan 11 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.