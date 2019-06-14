14.06.2019 16:15
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Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, gözyaşlarına boğuldu

Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral (68) yaşamını yitirdi.


ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral (68) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Dilek Kurt (20), motosikleti görmediğini belirterek, olay yerinde gözyaşı döktü.
Kaza, saat 10.00 sıralarında D-400 Karayolu Meteoroloji Müdürlüğü önünde meydana geldi. Manavgat ilçesinden Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan Dilek Kurt yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, Kışlabucağı Caddesi'nden çıkan Durmuş Demiral idaresindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin altında kalan Durmuş Demiral, yaklaşık 150 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Demiral'ın kaskı ise çarpmanın etkisiyle başından fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demiral, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan Dilek Kurt ise motosikleti görmediğini söyleyerek, gözyaşı döktü. Uzun süre kazanın şokuyla yol kenarında oturup ağlayan Kurt, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

- Gazipaşaantalya
Kaynak: DHA
Dilek Kurt, Gazipaşa, Güncel

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