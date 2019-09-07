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Otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

07.09.2019 11:50
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çorlu-Tekirdağ yolu Işıklar mevkisinde, Tekirdağ istikametine seyir halindeki Recep Güler idaresindeki 59 FL 470 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, Arzu Konyalı'nın kullandığı 39 LA 339 plakalı ciple çarpıştı.
Sürücüler Güler ve Konyalı ile cipte bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Recep Güler, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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