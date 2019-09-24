Haberler » Güncel » Haber

Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 20:05
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Umuttepe istikametine seyreden Y.B. idaresindeki 41 PL 827 plakalı cip, dönüş yaptığı belirtilen K.M. yönetimindeki 41 JB 081 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
K.M. ile cipte bulunan yaralı E.K, 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Umuttepe, Gültepe, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:43 Park halindeki iş makinası, devrildi
20:41 Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladı
20:39 Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek
20:38 Trump'tan "Han ve Modi'nin Keşmir için birlikte çalışması muhteşem olurdu" mesajı
20:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "adalet, Ahlak ve Vicdan Temelinde Yeniden Yapılandırılacak Bir BM...
20:38 Turistik doğu ekspresi erzurum'da
20:36 - BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto- İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi