Haberler» Güncel» Haber

Otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

15.08.2019 17:00 Otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde Senirkent - Yalvaç Karayolu Büyükkabaca dört yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 32 LS 539 plakalı otomobille, 42 EB 500 plakalı cip kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrasında hurdaya dönerek savrulan otomobilin bir kısmı refüjde kalırken, cip ise rüfüjeki direğe çarptıktan sonra durabildi. Talihsiz kazada, Nuriye Altınay, Mustafa Ali Kademli, Tuğba Kademli, Veli Altınay, Berkin Tekbaş, Tahir Tekbaş, Ecrin Tekbaş ve Serap Irlayıcı Tekbaş olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere sevk ettiler. Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
(Ali İhsan Kunt - Feti Kılıç/İHA)

Senirkent, Isparta, Yalvaç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05   Hatay'da eve giren hırsızlar altın ve para çaldı
18:05   Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
18:05   Günün özeti
18:05   Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu 6 yaralı
18:03   "PKK/PYD'nin temizlenmesi olmazsa olmaz bir meseledir"
18:02   Gece Kuşu
18:01   Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)