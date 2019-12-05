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Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı

ISPARTA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüde önce korkuluklara çarptı ardından ciple çarpıştı.

05.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:42Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı

ISPARTA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüde önce korkuluklara çarptı ardından ciple çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

?Kaza, saat 18.30 sıralarında, Çünür Mahallesi'ni Anadolu Mahallesi'ne bağlayan köprüde meydana geldi. Otogar inşaatından şehir merkezi yönüne giden Ali Kiper yönetimindeki 32 LF 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir korkuluklara çarptı. Otomobil ardından Ramazan Bakal'ın kullandığı 32 HD 760 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, iki araç da kullanılmaz hale gelirken, sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Şehir Hastanesi'ne, 2'si de SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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