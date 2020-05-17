OTOMOBİLLE ÇOCUĞA ÇARPTILAR TEPKİ GÖSTERENLERE SİLAH ÇEKİP 1 KİŞİYİ VURDULAR

ESENYURT'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa çarptı.

17.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:00
ESENYURT'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa çarptı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine silah çeken magandalar bir kişiyi bacağından vurdu.
Olay 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PV 5366 plakalı otomobilde bulunanlar Bağlarçeşme Caddesi'ndeki sokak aralarında otomobille hız yapmaya başladı. Bu kişilerin otomobille bir çocuğa çarpmalarının ardından mahalle sakinleri tepki gösterince tartışma başladı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce magandalar yanlarındaki silahla mahalle sakinlerinden Zafer G.?yi bacağından yaraladı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı Zafer G., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sokaktaki inceleme sonrası 3 adet tabanca mermisi buldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olay sonrası yaptığı araştırmada olaya karışan Mürveddin D., Metin Y., Emre D., isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet tabanca mermisi bulundu. OTOMOBİLLE ÇOCUĞA ÇARPTILAR TEPKİ GÖSTERENLERE SİLAH ÇEKİP 1 KİŞİYİ VURDULAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Hz. Muhammed’e ve İslamiyet’e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Beşiktaş, Gökhan Gönül’ün yerine Ahmet Oğuz’u transfer etmeyi planlıyor Haber
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Haberler››Güncel››OTOMOBİLLE ÇOCUĞA ÇARPTILAR TEPKİ GÖSTERENLERE SİLAH ÇEKİP 1 KİŞİYİ VURDULAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı - Haber 18:18: KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alınamadı - Haber 18:17: Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı - Haber 18:17: 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine dönmeye başladı - Haber 18:16: Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 17:23: Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum - Haber 17:17: ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti - Haber 17:05: Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı - Haber 17:03: Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı - Magazin