Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi

Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istediZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığını öne süren Sezgin A. (25), otomobille evin duvarına çarptı.

05.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:07
Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığını öne süren Sezgin A. (25), otomobille evin duvarına çarptı. Yapılan testte 1.50 promil alkollü çıkan genç, ambulansa binmeden önce aracındaki içki şişelerini yanına almak istedi.
Kaza, sabah saatlerinde, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Sezgin A. yönetimindeki 34 RP 834 otomobil, kontrolden çıkarak, evin duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan Sezgin A. ve yanındaki arkadaşı İlker A.'ya, ihbarla gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mahallelinin tepki gösterdiği Sezgin A., sevgilisinden ayrıldığını öne sürerek, gözyaşı döktü. Ambulansa binmeden önce aracına giden Sezgin A., içki şişelerini yanına almak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine Sezgin A., ambulansa bindirildi. Sezgin A., yapılan testte 1.50 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:33: Gelibolu'da dişi buzağılara brusella aşısı yapılıyor - Haber 12:33: Karapınar'da 7 dekar ekili tarla yandı - Haber 12:31: Çavuşoğlu: "Şartları iyi olan Türkiye'yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da... - Haber 12:31: Kayseri'de 3 haftalık bebek yatağında ölü bulundu - Haber 12:31: Son dakika haberleri | "Kehanet" filminin Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılan çekimleri tamamlandı - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 12:00: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı - Haber 09:26: Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada - Haberler 22:21: İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, sosyal medyadan uyardı - Haber 20:20: Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok - Haberler