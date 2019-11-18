Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Beyşehir-Seydişehir karayolunun 14. kilometresinde Tunahan Hikmet (26) yönetimindeki 42 B 1414 plakalı otomobil, Bayavşar Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen İlyas Uğurlu'nun kullandığı 42 ACY 900 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Hikmet hayatını kaybetti.
Hafif ticari aracın sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Muhammet Buğrahan Dursun, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.