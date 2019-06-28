28.06.2019 23:15
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Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu alev alan araç cayır cayır yanarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada araçlarda bulunan Mahsum Ekdemir, Mehmet Emin Açar, Kutbettin Bilen ve Ramazan Yayan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anının görüntülerinde, çarpışmanın ardından araçların alev aldığı görülüyor.

Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
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