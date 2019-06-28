Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada araçlarda bulunan Mahsum Ekdemir, Mehmet Emin Açar, Kutbettin Bilen ve Ramazan Yayan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anının görüntülerinde, çarpışmanın ardından araçların alev aldığı görülüyor.